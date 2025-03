Com Micael titular, Palmeiras está escalado para o jogo das quartas do Paulista; veja escalações

8do bem? ? Com novidade na numeração e estreia no setor defensivo, nossos 11 iniciais estão escalados! ?#SBDxPAL pic.twitter.com/StxeTyuIym

? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 1, 2025

Para esta partida, o Verdão tem os seguintes desfalques: o zagueiro Gustavo Gómez (lesão no músculo posterior da coxa esquerda), o lateral esquerdo Piquerez (lesão na coxa direita), o meio-campista Mauricio (cirurgia no ombro direito) e os atacantes Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Paulinho (cirurgia na perna direita).

O São Bernardo, por sua vez, tem a seguinte escalação: Alex Alves; Hugo Sanches, Helder e Matheus Salustiano; Augusto, Emerson Santos, Romisson e Pará; Fabrício Daniel, Léo Jabá e Guilherme Queiroz.

São Bernardo e Palmeiras decidem vaga na semifinal do Estadual em jogo único. A equipe do ABC paulista tem a vantagem de decidir em casa já que se classificou como líder do Grupo D, com 23 pontos. O Verdão avançou na segunda posição, com a mesma pontuação, mas uma vitória a menos.