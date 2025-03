Com lei do ex, Real Madrid leva virada do Real Betis pelo Espanhol

O Real Madrid tropeçou, neste sábado, diante do Real Betis fora de casa pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. A equipe de Carlo Ancelotti perdeu por 2 a 1, com Isco ? ex-jogador do time da capital ? marcando o gol da vitória dos mandantes.

Com o resultado, o Real Madrid permanece na vice-liderança com 54 pontos, com a possibilidade de cair para a terceira colocação, caso o Atlético de Madrid vença o seu jogo neste domingo. Já o Real Betis subiu para a sexta posição com 38 pontos, esperando uma derrota do Mallorca para o Alavés.

O Real Madrid volta a jogar nesta terça-feira contra o Atlético de Madrid pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Já o Real Betis enfrenta o Vitória SC, na quinta-feira, pela primeira partida das oitavas da Liga Conferência.