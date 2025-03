Com gol de Marquinhos, PSG goleia o Lille pelo Francês e chega a dez vitórias seguidas

O PSG alcançou a marca de dez vitórias seguidas na temporada. Neste sábado, a equipe do técnico Luis Enrique goleou o Lille por 4 a 1, no Parque dos Príncipes, em Paris, pela 24ª rodada do Campeonato Francês. Barcola, Marquinhos, Dembelé e Doué construíram a goleada.

Com o triunfo, o PSG chegou a 62 pontos e ampliou a vantagem na liderança do Campeonato Francês. Vice-líder, o Olympique de Marselha tem 46 unidades e ainda joga na rodada. O Lille, por sua vez, segue na quinta colocação, com 41 pontos.

Os donos da casa voltam a campo na quarta-feira para o duelo contra o Liverpool, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O Lille enfrenta o Borussia Dortmund na terça, pela mesma competição.