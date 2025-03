Com dois gols de Estêvão, Palmeiras vence o São Bernardo e avança à semifinal do Campeonato Paulista

O jogo

O Palmeiras tomou um susto logo no começo do jogo. Perto dos dois minutos, Vanderlan cedeu um contra-ataque e o São Bernardo chegou com perigo. O time da casa avançou com Hugo Sanches, que bateu para o gol para defesa de Weverton. Aos cinco, Richard Ríos arriscou e Alex Alves defendeu. O Palmeiras, então, abriu o placar aos 16. Flaco López recebeu lançamento, ajeitou de cabeça para Estêvão, que dominou, soltou uma pancada e fez um golaço. Três minutos depois, Pará bateu de fora da área e Weverton se esticou para espalmar.

Depois do gol do Verdão o jogo ficou mais disputado e o São Bernardo impôs mais dificuldades. A equipe palmeirense não conseguiu chegar mais com tanto perigo pelo menos até o segundo gol. Aos 46, Richard Ríos recuperou a bola no meio, Facundo acionou Flaco e o argentino abriu na direita com Estêvão. A joia palmeirense teve tempo para ajeitar a bola e chutou cruzado da ponta direita da área para ampliar o marcador.

No segundo tempo, o São Bernardo voltou tentando pressionar o Verdão. Com a vantagem no placar, porém, o Palmeiras conseguiu, aos poucos voltar a incomodar no campo de ataque. Aos dez, depois de cruzamento Micael, Flaco López cabeceou e viu Alex Alves defender. Na sequência, quase que Estêvão fez seu hat-trick. O camisa 41 também parou no goleiro. Mas, aos 12 minutos, Richard Ríos cruzou da esquerda, Alex Alves não alcançou e Flaco cabeceou para o fundo do gol.

Estêvão chegou a marcar o terceiro aos 18 depois de lançamento de Fuchs, contudo o lance foi anulado por impedimento. O Verdão conseguiu cadenciar o jogo e sem muitos sustos garantiu a vaga à semifinal do Estadual.

FICHA TÉCNICA