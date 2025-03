Bruno Henrique decide, e Flamengo vence o Vasco no jogo de ida da semifinal do Carioca

O Vasco agora tem compromisso pela segunda fase da Copa do Brasil. O Gigante da Colina enfrenta o Nova Iguaçu, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), novamente no Nilton Santos, em jogo único. Já o duelo de volta pela semifinal do Carioca é no sábado, às 17h45 (de Brasília), no Maracanã.

O jogo



O técnico Fábio Carille não pôde contar com Paulinho, suspenso, e Tchê Tchê, lesionado. Ele escalou o time com três volantes: Hugo Moura, Jair e Mateus Carvalho. Recém-chegados ao Vasco, os atacantes Nuno Moreira, Loide Augusto e Benjamin Garré iniciaram o clássico no banco de reservas. Pelo lado do Flamengo, Filipe Luís manteve Gerson como segundo volante e escalou um trio de ataque com Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique. Varela continuou na lateral esquerda.

O clássico começou quente. Logo no primeiro minuto, Wesley recebeu falta de Lucas Piton, que levou amarelo, e houve uma pequena confusão. No duelo pela Taça Guanabara, o lateral-direito rubro-negro irritou principalmente Coutinho e Vegetti ao fazer um lance de efeito. No segundo minuto foi a vez de Pulgar cometer falta em Coutinho e levar amarelo.

O primeiro lance de perigo de fato foi do Vasco. Aos 18 minutos, Jair ficou com a sobra na entrada da área e chutou. A bola foi por cima. No minuto seguinte, Ortiz tentou proteger, mas Coutinho ficou com a bola, mas viu Rossi abafar na esquerda da área.