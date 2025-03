Bidon vê Corinthians "bem preparado" para as quartas do Paulista e valoriza decisão na Arena

Corinthians e Mirassol medem forças nas quartas de final do Paulistão em jogo único neste domingo. Quem vencer, avança às semifinais. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.

O Alvinegro paulista garantiu o direito de decidir as quartas de final do Estadual em casa após terminar como líder do Grupo A, com 27 pontos - 11 a mais que o Mirassol, segundo colocado. O Timão fez campanha de oito vitórias, três empates e apenas uma derrota.

Em caso de uma eventual classificação para as semifinais, o Corinthians também terá o direito de decidir na Neo Química Arena, já que terminou com a melhor campanha geral do Paulista.

O último encontro entre Corinthians e Mirassol aconteceu na fase de grupos do Paulistão de 2023. Na ocasião, o Timão bateu o adversário por 3 a 0, também na Neo Química Arena, com gols de Róger Guedes (2x) e Renato Augusto. Agora, o time alvinegro quer repetir a dose para ir às semifinais.