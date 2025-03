Bahia leva virada e sai em desvantagem na semifinal do Estadual

? Pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano, na Fonte Nova, Tricolor sofre virada e tropeça diante do Jacuipense: 2 a 1. Decisão da vaga será no próximo domingo em Feira de Santana. Antes, quinta, tem CONMEBOL Libertadores no Uruguai. #BBMP pic.twitter.com/hyj5PqVTyU

? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) March 1, 2025

O jogo

Com a equipe mista, o Bahia impôs o ritmo da partida desde o início, dificultando a saída do Jacuipense do campo de defesa. Mas, os donos da casa tiveram dificuldades para conseguir transformar esse domínio em chances reais de gol. Assim, só abriram o placar aos 34 minutos, com o uruguaio Acevedo acertando um chute de fora da área.

No segundo tempo, logo com dois minutos, Alison Daniel entrou no intervalo e igualou o placar para os visitantes. O Bahia sentiu o gol e, com desatenção da defesa, não conseguiu impedir a virada do Jacuipense com Vinícius Amaral aos dez minutos.