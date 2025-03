Atacante do Mirassol projeta quartas de final do Paulista contra o Corinthians: "Mostramos nossa força"

"Temos que entrar concentrados e seguir a estratégia para alcançarmos nosso objetivo. Sabemos do nosso potencial e agora é colocar tudo em prática para buscar a nossa vaga na semifinal", completou.

O Mirassol encerrou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo A, com 16 pontos. O Corinthians foi o líder, com 27.