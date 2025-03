Angileri é acolhido por 'gringos' do Corinthians e se surpreende com atitude de Memphis nos bastidores

"Sou uma pessoa que vem disputar uma posição. Sou um a mais a brigar, a decisão [sobre quem jogará] será do técnico. É um grupo muito bom, me fizeram sentir em casa. Isso é importante. Tanto Romero como Carrillo e Garro foram os primeiros a se aproximarem e me incluírem no grupo. Contente por ter sido recebido da melhor forma", afirmou o jogador.

"É um plantel grande, vamos necessitar de todos. É importante que Ramón e Emiliano em conheçam, isso foi muito importante para minha vida. Sou agradecido pela confiança que depositaram em mim. Os melhores vão jogar e tenho que estar no melhor nível possível", acrescentou.

Fabrizio se surpreendeu com uma atitude de Memphis Depay nos bastidores. Eles já se enfrentaram no futebol espanhol, mas ainda não se conheciam. O argentino disse que o holandês foi um dos primeiros a lhe cumprimentar e a dar boas-vindas.

"Já nos enfrentamos em duas ocasiões. Eu no Getafe e ele no Atlético de Madrid. Me surpreendeu quando o encontrei no primeiro dia, me cumprimentou da melhor forma, senti um carinho muito grande. Foi o primeiro a me cumprimentar", contou.

Não foi só o camisa 10 que impressionou Angileri. Ele já marcou presença na Neo Química Arena na partida contra a Universidad Central-VEN, pela Libertadores, na última quarta-feira, e ficou encantado com a Fiel.

"A torcida é muito linda. Há tempos não via um ambiente tão acalorado. Os companheiros me contaram que a torcida apoia toda partida, comprovei isso no jogo da Libertadores. É um grande clube. Todos os jogos são 40 ou 45 mil pessoas no estádio, isso não é normal. Isso motivo o jogador. Quero desfrutar desse espetáculo", finalizou.