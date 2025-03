Adversário do Palmeiras no Mundial, Lionel Messi explica escolha por Inter Miami e fala sobre futuro

Em entrevista à Apple Music, Messi começou falando sobre a sua escolha pelo Inter Miami, clube que começou a defender em 2023. "Sempre tive na minha cabeça que um dia eu iria à MLS. E o Inter Miami me chamou a atenção... É um clube que está crescendo e estou aqui para os ajudar e conseguir globalizar a marca da liga. Além disso, é claro que estou aqui para ganhar títulos, é o maior objetivo", comentou o argentino.

Messi também falou sobre as diferenças das partidas nos Estados Unidos e na Europa, onde o jogador atuou por 21 anos, divididos entre Barcelona e PSG, antes de ir ao Inter Miami. "Qualifico o jogo aqui como rápido e físico. Tem várias jovens promessas e todos os times tentam atacar, sempre querem fazer gols. As partidas aqui são sempre abertas".

Questionado sobre o seu futuro, Messi evitou uma resposta concreta. "Me sinto bem e quero aproveitar todos os momentos da minha carreira. Estou curtindo meu clube, os jogos, minha família e meus amigos. Não quero antecipar nada e só quero continuar amando todos os instantes", concluiu.

Apesar de estar com 37 anos, Lionel Messi continua com ótimo desempenho no Inter Miami. Pelo clube, o argentino atuou 42 vezes, marcou 36 gols e deu 20 assistências. A equipe norte-americana estreou com empate na MLS e está nas oitavas de final da Concachampions. Além disso, o time está no grupo A do Mundial de Clubes, no grupo com Palmeiras, Porto e Al-Ahly.