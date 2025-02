Zubeldía faz trabalho 11 x 11, e São Paulo avança para pegar o Novorizontino

O elenco do São Paulo conta com mais dois treinamentos, que serão realizados neste final de semana, antes do duelo por uma vaga na semifinal do Paulistão.

No último domingo, pela 12ª e última rodada do Campeonato Paulista, o São Paulo visitou o São Bernardo no Estádio 1º de Maio, venceu por 3 a 1 e garantiu a primeira posição do grupo C, com 19 pontos. A equipe também encerrou uma sequência de cinco partidas sem vencer na competição.