Wanderson deixa o Inter e chega a Belo Horizonte para fechar com o Cruzeiro

Na manhã desta sexta-feira, o atacante Wanderson desembarcou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, para fechar sua ida ao Cruzeiro. O jogador chega ao Cabuloso após defender o Internacional por três anos.

O atleta de 30 anos destacou a felicidade em chegar ao Cruzeiro e explicou por que decidiu deixar o Colorado.

"Estou muito feliz, espero poder começar logo, em breve. Conhecer todos os companheiros, comissão técnica e todas as pessoas que ali trabalham para poder me adaptar rápido aqui. Espero poder começar logo nessa nova etapa da minha vida, de estar jogando por um grande clube como o Cruzeiro. Vou me dedicar ao máximo para conquistar grandes coisas", disse o atacante.