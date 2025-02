Vasco x Flamengo: veja prováveis escalações e onde assistir à semifinal do Carioca

As semifinais do Campeonato Carioca vão começar na tarde deste sábado, no Rio de Janeiro. O primeiro confronto terá os arquirrivais Vasco e Flamengo frente à frente no estádio Nilton Santos. O jogo de ida da disputa por uma vaga na final do Estadual está marcado para as 17h45 (de Brasília).

Onde assistir: A partida deste sábado terá transmissão ao vivo na Globo (TV aberta) , SporTV (TV fechada) , Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).

O Flamengo, campeão da Taça Guanabara, fase classificatória do Estadual, terá a vantagem do empate no resultado agregado. O segundo jogo será disputado no sábado seguinte (8), no Maracanã.