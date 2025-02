Vai renovar o contrato? Veja como está a negociação entre Corinthians e Matheus Bidu

Destaque na arrancada do Corinthians na reta final do Brasileirão de 2024, o jogador perdeu espaço na equipe recentemente e chegou a ser reserva de Hugo. Ele, entretanto, parece ter recuperado a posição e foi titular nas duas últimas partidas do time alvinegro, contra o Guarani e a UCV.

O vínculo de Matheus Bidu com o clube do Parque São Jorge é válido apenas até o final do ano. No momento, o atleta disputa posição com Hugo, Diego Palacios e o novo reforço Fabrizio Angileri.

O argentino foi anunciado pelo Corinthians nesta quinta-feira, com contrato até o final de dezembro de 2025. Ele rescindiu seu contrato com o Getafe, da Espanha, e assinou em definitivo com o Timão.

Revelado pelo Guarani, Matheus Bidu passou pelo Cruzeiro antes de desembarcar no Corinthians, em 2023. O lateral de 25 anos soma, ao todo, 80 jogos disputados pela equipe paulista, com cinco gols e cinco assistências.

Em apenas nove partidas neste ano, o atleta já igualou o número de participações em gols da última temporada: quatro. Ele possui duas bolas na rede e dois passes para tentos em 2025.