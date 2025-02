Corinthians: torcida esgota ingressos para decisão contra Mirassol

O duelo decisivo com o Leão, que será definido em jogo único, está agendado para as 18h30 (de Brasília) deste domingo.

A equipe do Parque São Jorge, que busca encerrar um longo jejum de títulos, encerrou a primeira fase do Paulistão como líder do Grupo A e dona da melhor campanha do Estadual, com 27 pontos conquistados.