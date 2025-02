Técnico do Betis confirma saída de Vitor Roque para o Palmeiras

O Palmeiras está próximo de oficializar a contratação do atacante Vitor Roque. O Verdão corre para fechar os detalhes burocráticos no último dia da janela de transferências. O atleta nem sequer treinou com o elenco do Betis nesta sexta-feira.

Técnico do time de Sevilha, Manuel Pelegrini falou sobre a decisão de tirar o atleta da movimentação. O treinador teve a confirmação do desfecho da negociação somente nesta sexta-feira.