Sem atuar há nove meses, Angileri se diz bem fisicamente e pode ser até zagueiro no Corinthians

O lateral esquerdo Fabrizio Angileri foi oficialmente apresentado como jogador do Corinthians nesta sexta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava. Primeiro e até agora único reforço do clube para esta temporada, o argentino, que estava há nove meses sem atuar pelo Getafe, da Espanha, se diz bem fisicamente.

"Me sinto bem fisicamente. Na Espanha a competitividade era alta, por mais que eu não estivesse no nível que eu queria, sempre fui exigente comigo. No final de 2024, comecei a treinar da melhor forma para um 2025 melhor. Me sinto bem, espero estar com o grupo o mais rápido possível para ajudar meus companheiros", afirmou.

O jogador explicou a falta de oportunidades no futebol espanhol. Ele se transferiu ao Getafe em julho de 2022 e, desde então, disputou apenas 27 partidas no período. Segundo o atleta, a falta de espaço era uma opção do técnico.