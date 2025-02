São Paulo abre ingressos do jogo com Novorizontino para o público geral; veja valores

O São Paulo mira contra o Novorizontino colocar mais pessoas em seu estádio em relação ao jogo contra a Ponte Preta, último da equipe em casa. Com 22.138 torcedores, o público foi o menor do Tricolor no Morumbis.

O duelo será o primeiro da equipe de Luis Zubeldía após a última rodada da primeira fase do Estadual. O time vem de vitória no último domingo contra o São Bernardo, por 3 a 1. O Tricolor encerrou a fase de grupos como líder do Grupo C, com 19 pontos, um a mais que o Novorizontino.