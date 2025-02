São Bernardo x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo pelas quartas do Paulista

Neste sábado, em confronto válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista, o Palmeiras visita o São Bernardo, no Estádio 1º de Maio. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília).

No último domingo, pela 12ª e última rodada da primeira fase do Estadual, o Verdão visitou o Mirassol no Maião, venceu por 3 a 2 e se classificou para o mata-mata da competição.

Com o triunfo, o Alviverde chegou aos 23 pontos, assumiu a segunda colocação do Grupo D e terminou a primeira fase atrás do líder São Bernardo por critérios de desempate.