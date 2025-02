Santos empresta lateral Hayner ao CRB; veja detalhes

Já no início da atual temporada, o Santos contratou o lateral direito Leo Godoy para reforçar a posição. Com a chegada do argentino, a ascensão de JP Chermont e a mudança na comissão técnica, Hayner perdeu espaço e recebeu pouquíssimas oportunidades neste ano.

HAYNER É DO GALO DE CAMPINA! ???????? Atual campeão do Campeonato Brasileiro Série B e consequentemente tendo conquistado o acesso à Série A, o lateral-direito Hayner é o novo reforço do CRB para a temporada 2025. O atleta de 29 anos que atualmente estava disputando o Paulistão... pic.twitter.com/dLGyqPW0gF ? CRB ??????? (@CRBoficial) February 28, 2025