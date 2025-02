Saiba qual técnico utilizou menos a base na fase de grupos do Paulistão

Diante de tanto debate, Zubeldía acabou por dar razão às reclamações da torcida que conduz. O Tricolor é o atual campeão da Copinha e é o time que menos deu oportunidade à garotada. Além disso, obteve a maior revelação do torneio, a joia Ryan Francisco. Para colocar um ponto de interrogação ainda maior sob a convicção do treinador, Ryan teve apenas uma oportunidade como titular e justamente nela marcou o gol da vitória contra a Portuguesa nos acréscimos, em jogo válido pela quinta rodada do Paulistão.

O argentino utilizou os garotos de Cotia por apenas 483 minutos, sendo Ryan Francisco o que mais atuou, com 99, seguido por William Gomes (90), Matheus Alves (84), Henrique (68), Hugo Leonardo (68), Lucas Ferreira (52) e Felipe Negrucci (22). Contabilizando sete atletas distintos, que tiveram somente quatro oportunidades como titulares e uma participação em gol.

Em função da forte e vice-campeã da Copinha, base do Corinthians, Ramón Díaz teve ainda mais motivos plausíveis para se permitir poupar. Com o Timão já na disputa da Libertadores, os filhos do Terrão foram utilizados por 1742 minutos dentro do Paulistão.