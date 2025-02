Rodada NBA: Steph Curry tem noite mágica e Warriors vencem a quinta seguida

? Golden State Warriors (@warriors) February 28, 2025





O armador marcou 56 pontos, dos quais 36 vieram de 12 arremessos convertidos da linha de três. Os Warriors foram ao intervalo perdendo por 14 pontos. No terceiro quarto, Curry, sozinho, marcou 22, enquanto o Orlando Magic inteiro somou 21 pontos. No total do período, o Golden State anotou 40 pontos, assumiu a liderança do placar e, no último quarto, venceu o jogo.

A boa sequência de vitórias fez os Warriors conquistarem posições na tabela da Conferência Oeste. Com 32 vitórias e 27 derrotas, a equipe ocupa a sétima colocação. Do lado do Leste, o Magic também é o sétimo, tendo vencido 29 partidas e perdido 32.

O próximo jogo do Golden State também será fora de casa, contra os 76ers, neste sábado, às 22h30 (de Brasília). O Magic descansará até domingo, quando receberá o Toronto Raptors, às 20h.

