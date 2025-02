Real Betis anuncia fim do empréstimo de Vitor Roque

Nesta sexta-feira, o Real Betis anunciou o fim do empréstimo do atacante Vitor Roque, vindo do Barcelona. O jogador está próximo de ser vendido ao Palmeiras pelo Barça.

Em suas redes sociais, o Real Betis comunicou a rescisão do acordo de empréstimo do atacante brasileiro que possuía com o Barcelona. Na publicação, a equipe deseja boa sorte ao jogador.

"Boa sorte em sua nova etapa, Vitor", escreveu o clube.