Praia Clube domina Blumenau e assume vice-liderança da Superliga masculina

O jogo

O primeiro set foi equilibrado até a metade, quando o Praia Clube aproveitou erros de ataque dos visitantes para fechar em 25/22. Já o segundo set foi de amplo domínio da equipe da casa, que fechou em 25/21.

O terceiro set foi o mais disputado, com as duas equipes empatadas na reta final. Porém, com erro de bloqueio de Eder e ataque desperdiçado de Matheus, o Praia Clube conseguiu triunfar por 27/25, fechando a partida.

Superliga feminina

Pela 19ª rodada da Superliga feminina, o Pinheiros venceu o Brasília de virada por 3 sets a 1, com parciais de 35/37, 25/17, 25/13 e 28/16. Assim, o Pinheiros chegou aos 16 pontos, na décima posição. O Brasília está uma colocação abaixo, com a mesma pontuação.

Já o Barueri bateu o Maringá por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/18 e 25/21. Com o resultado, o Barueri subiu para a sétima posição, com 22 pontos. Já o Maringá está uma colocação abaixo, com 20.