Pedrinho detalha escolha do Vasco por jogo contra o Flamengo no Nilton Santos: "Não é birra"

Pedrinho ainda explicou por que o clube tirou o jogo do Maracanã. De acordo com ele, a equipe vascaína se sente visitante quando enfrenta o Flamengo como mandante no estádio.

"Quando a gente vai jogar como mandante no Maracanã contra o Flamengo, temos apenas a nomenclatura de mandante. A gente não exerce nenhum processo de mandante. Temos número de assentos de visitante, vaga de estacionamento de visitante, vestiário de visitante. E o Flamengo, como visitante, tem os processos de mandante. Então, a minha equipe se sente visitante em um jogo de mandante. Os meus jogadores precisam sentir que são mandantes do jogo. Não é birra", finalizou.

O jogo de ida no Nilton Santos está marcado para este sábado, às 17h45 (de Brasília), com mando do Vasco. Após a primeira partida, as equipes decidem a vaga para a final no dia 8 de março, no mesmo horário, no Maracanã, com o Flamengo como mandante.