Nova contratação do Palmeiras, Vitor Roque demonstra ansiedade para entrar em campo: "Não vejo a hora"

Nesta sexta-feira, através das redes sociais, o Palmeiras anunciou a contratação de Vitor Roque junto ao Barcelona. O vínculo assinado entre o atacante e o clube paulista é válido até dezembro de 2029. Após o anúncio, o jovem atleta se mostrou ansioso para entrar em campo com a camisa do Verdão e Leila Pereira, presidente do Alviverde, comemorou a transferência.

"Estou muito orgulhoso por fazer parte da Família Palmeiras. Foram dias tensos, de muita ansiedade para mim e para a minha família, mas, felizmente, deu tudo certo no final. É uma honra vestir a camisa do Maior Campeão do Brasil. Desde que começaram a surgir as notícias sobre a possibilidade de eu me transferir para o Palmeiras, tenho recebido diversas mensagens de torcedores palmeirenses, e esse carinho fez toda a diferença. Não vejo a hora de me juntar aos meus companheiros e estar em campo para ajudar o Palmeiras", afirmou Vitor Roque.

Formado nas categorias de base do América-MG e do Cruzeiro, o atacante de 20 anos retorna ao futebol brasileiro após passagem apagada pela Europa. Ele passou por Barcelona e Real Betis, da Espanha, sem grande destaque.