Mercado da Bola: siga as novidades desta sexta-feira, dia 28

Reforços no Internacional

O Internacional anunciou nesta sexta-feira as contratações do volante Diego Rosa, do Bahia, e do zagueiro Juninho. O primeiro assinou vínculo por empréstimo com o Colorado até o final de 2025, enquanto o segundo deixou o Midtjylland FC, da Dinamarca, para assinar em definitivo até o fim de 2027 (leia mais).

Iván Román no Galo

A diretoria do Atlético-MG oficializou Iván Román como reforço do elenco para a temporada 2025. O jovem jogador, de 18 anos, chega ao Galo em uma negociação junto ao Palestino, do Chile (leia mais).

