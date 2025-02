Memphis Depay é pré-convocado pela Holanda para Liga das Nações

A Holanda encerrou a primeira fase do torneio europeu na segunda posição do Grupo 3 da Liga A, com nove pontos, duas vitórias, três empates e uma derrota. A Espanha, por sua vez, segue invicta e foi líder do Grupo 4 da Liga A, com 16 pontos, cinco triunfos e um empate.

Antes dos jogos pela seleção holandesa, Memphis segue focado no Corinthians. Neste domingo, o Alvinegro recebe o Mirassol, na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Paulista. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).