Mais do que centroavante: Deivid Washington tira lições na Europa e diz como pode jogar no Santos

A partir das quartas de final do Campeonato Paulista, o Santos passa a contar com Deivid Washington. O atacante foi inscrito no Estadual e fica à disposição do técnico Pedro Caixinha para o duelo com o Red Bull Bragantino.

O Menino da Vila volta ao Peixe após viver a sua primeira experiência na Europa. Ele defendeu o Chelsea de agosto de 2023 até janeiro de 2025. Neste período, o jogador de 19 anos não conseguiu somar muitos minutos, porém aproveitou para tirar lições importantes.

"Aprendi bastante. Muita experiência com jogadores incríveis. Mesmo em 2023, quando subi para o Santos, no Chelsea, agora. Não vou parar de aprimorar habilidades, conhecimento. Todo dia aprendo uma coisa nova. Foi incrível. Aprendi sobre tática, posicionamento, como lidar em campo. Thiago Silva me ensinou bastante. Volto em um nível muito acima do que em 2023. Espero ajudar bastante ao Santos", disse.