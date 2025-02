John Textor cita dor pela perda da Recopa e comenta 2025 ruim do Botafogo

¡DEJANDO AL FÚTBOL ARGENTINO EN LO MÁS ALTO OTRA VEZ! ¡DALE CAMPEÓOOOOOOOOON! pic.twitter.com/BUzc2ZXzMD

? Racing Club (@RacingClub) February 28, 2025

"Eu nunca vi alguém comemorar assim em nossa casa, eu não gostei. Eles merecem, eles nos venceram. Eu queria garantir que nossos jogadores pensassem nisso, abrissem seus ouvidos, seus corações e escutassem aquilo. Foi um som doloroso que nunca deveria acontecer em nossa casa. Eles sabem disso. Eu provavelmente nem precisava dizer, mas foi o que senti naquele momento. Isso não pode acontecer em nossa casa", disse Textor.

O empresário também comentou sobre o início de temporada do Botafogo, que não tem atendido às expectativas da torcida. Ele comparou com o início do ano de 2024.

"Vamos falar da história de 2024. Fomos horríveis no Carioca, tivemos que lutar pelo quinto lugar. Eu estava tentando construir a equipe enquanto também buscava um treinador. Isso soa familiar? Soa como 2025, não? Então, se eu acabar fazendo do nosso jeito, do meu jeito, e nós entregarmos o melhor ano que este clube teve em 120 anos, por que eu mudaria?", afirmou.

No último domingo, o Botafogo perdeu para o Vasco por 1 a 0, em São Januário. A derrota encerrou a campanha da equipe no Campeonato Carioca. Com a derrota para o Racing, o Glorioso soma uma sequência de oito jogos sem vencer e agora só retornará a campo no dia 29 de março, na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras (em São Paulo). Ainda não há definição do horário da partida.