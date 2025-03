Internacional anuncia a contratação de Óscar Romero até o fim de 2025

Nesta sexta-feira, o Internacional anunciou a contratação de Óscar Romero, de 32 anos. O vínculo do meia é válido até dezembro deste ano.

Irmão gêmeo de Ángel Romero, do Corinthians, Óscar estava no Botafogo, onde contribuiu para as conquistas da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro da temporada passada.