Impulsionado por Neymar, Santos cresce em fevereiro e encerra mês com bom aproveitamento

Mais do que os resultados, fevereiro trouxe uma grande alegria aos torcedores santistas. Trata-se de Neymar. O meia-atacante estreou no dia 5, conta o Botafogo-SP. Na ocasião, ele entrou no segundo tempo.

Desde então, o camisa 10 foi titular em todos os outros compromissos e soma ótimos números. Já são cinco participações em gols, com duas bolas na rede e três assistências.

Neymar precisa de 86 minutos para participar de um tento. Além disso, são 21 passes decisivos, cinco grandes chances criadas, 13 dribles certos e 19 faltas sofridas, segundo dados do Sofascore.

Agora, o Santos tenta manter o embalo em março, que será decisivo com a fase final do Campeonato Paulista.

O Peixe entra em campo no domingo, quando recebe o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h45 (de Brasília).