Giro europeu: Bayern de Munique vira sobre Stuttgart e emenda décimo jogo invicto no Alemão

Monaco bate Reims pelo Francês

O Monaco, por sua vez, entrou em campo contra o Reims, pela 24ª rodada do Campeonato Francês, e venceu por 3 a 0. Os três tentos foram marcados por Mika Biereth.

Com o triunfo, o time pulou da quinta para a terceira colocação, agora com 43 pontos. Do outro lado, o Reims, que ficou com os mesmos 22 somados, se complicou, já que pode entrar na zona de rebaixamento ainda nesta rodada caso o Saint-Étienne bata o Nice.

Com um a mais, Real Valladolid empata com Las Palmas pelo Espanhol

Já pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol, o Real Valladolid visitou o Las Palmas no Estádio José Zorrilla e, mesmo com um a mais desde o primeiro tempo, empatou por 1 a 1. O gol dos visitantes foi anotado por Sandro Ramírez, enquanto Juanmi Latasa deixou tudo igual.