Gabriel Bortoletto tem problemas no carro e termina terceiro dia de testes da F1 em 17º

Gabriel Bortoletto não conseguiu aproveitar o último dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1 como deveria. O brasileiro passou boa parte do tempo nos boxes realizando manutenção novamente no assoalho de seu carro, teve seus testes limitados a 35 voltas totais - o menor número do dia - e registrou um tempo de 1min32seg147. Max Verstappen, da Red Bull, foi o segundo piloto com menos voltas completadas, com 47.

No primeiro dia (quarta-feira), Gabriel Bortoletto fechou os testes em 12º com 1min31seg690. Já na quinta, quando os problemas no assoalho começaram, ficou em 15º, marcando 1min31seg057. Seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, ficou, respectivamente, com as posições de 18º, 16º e 14º ao longo dos três dias.

O líder George Russell superou o tempo de Verstappen nos minutos finais, deixando o holandês em segundo nos testes com 1min29seg566. A terceira colocação ficou com Alexander Albon, da Williams, com 1min29seg650.

A temporada da Fórmula 1 começará no fim de semana de 14 a 16 de março, no Albert Park, em Melbourne (Austrália).