Fluminense anuncia acerto com meia Rubén Lezcano, do Libertad

Nesta sexta-feira, o Fluminense anunciou que acertou a transferência do meio-campista Rubén Lezcano, de 21 anos, que estava no Libertad-PAR. O jogador reforçará o time carioca até dezembro de 2029.

Lezcano desembarcou no Rio de Janeiro nesta sexta-feira para realizar exames e assinar o contrato.

"O Fluminense FC e o Libertad-PAR acertaram a transferência do meia Rubén Lezcano. O jogador paraguaio de 21 anos esteve no CT Carlos Castilho nesta sexta-feira para a realização de exames médicos e assinatura do contrato até dezembro de 2029", escreveu o Fluminense.