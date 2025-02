Emprestado pelo Cruzeiro, Fabrizio Peralta é anunciado no Athletico-PR

Nesta sexta-feira, o Athletico-PR anunciou a contratação por empréstimo do volante paraguaio Fabrizio Peralta. O atleta, que pertence ao Cruzeiro, assinou vínculo com o clube paranaense até o final de 2025.

Após uma passagem por empréstimo no sub-20 do Flamengo, Peralta se profissionalizou no Cerro Porteño. Pela equipe paraguaia, atuou por 35 jogos, com três gols e três assistências.