Em alta no São Paulo, André Silva deve assumir titularidade de Calleri no mata-mata do Paulista? Vote!

Após os dois gols na vitória sobre o São Bernardo, André Silva terminou a primeira fase do Campeonato Paulista como artilheiro do São Paulo. O atacante, mesmo reserva, já havia encerrado o ano de 2024 em alta, com gols importantes e boas atuações quando acionado.

Com 11 partidas disputadas na atual temporada, André Silva marcou cinco gols, dois a mais que Lucas e Luciano, vice-artilheiros do Tricolor. Se comparado a Calleri, atual titular da posição, a diferença fica ainda maior. Com onze aparições em 2025, o argentino balançou as redes apenas duas vezes.

No ano passado, apesar de ser considerado uma opção no banco de reservas, André Silva alcançou números importantes, superando até jogadores considerados titulares.