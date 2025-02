Dorival inclui Neymar, trio do São Paulo e dupla do Corinthians em pré-convocação da Seleção

? CBF Futebol (@CBF_Futebol) February 28, 2025

Dorival, inclusive, esteve na Vila Belmiro para observar o atacante de perto no duelo contra o Noroeste, pelo Campeonato Paulista, em que o Peixe venceu por 3 a 0.

Outro nome que chama a atenção na pré-lista enviada por Dorival é o de Oscar. Desde a ida ao futebol chinês, ele nunca mais foi convocado. A última convocação do meia-atacante foi em 2016, quando Dunga ainda era o comandante do Brasil.

Enquanto isso, Yuri Alberto e Hugo Souza, que tem brilhado pelo Corinthians desde o ano passado, também foram incluídos na pré-lista e podem ter os desempenhos reconhecidos na convocação. O centroavante foi o artilheiro do Brasil em 2024, com 31 gols, enquanto o arqueiro foi peça fundamental para o Timão na arrancada no Brasileiro.

Dorival se prepara para convocar o Brasil para as próximas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A equipe volta a campo no dia 20 de março, quando recebe a Colômbia, pela 13ª rodada do torneio. Depois, o desafio será contra a Argentina, fora de casa.

A Seleção Brasileira está apenas na quinta colocação das Eliminatórias, com 18 pontos, seis a mais que a Venezuela, primeira seleção fora da zona de classificação. As seis primeiras se classificam direto para o Mundial dos Estados Unidos de 2026. A sétima vai para a repescagem.