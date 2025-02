De volta após suspensão, Murilo projeta decisão do Palmeiras nas quartas do Paulista

O defensor estava suspenso na última rodada e deve voltar ao time titular no lugar de Naves para formar a dupla de zaga com Benedetti, uma vez que o paraguaio Gustavo Gómez se recupera de lesão no músculo posterior da coxa esquerda e é desfalque.

O Palmeiras avançou como vice-líder do Grupo D, com 23 pontos conquistados. O São Bernardo, por sua vez, classificou-se como líder, com a mesma pontuação e uma vitória a mais. Por isso, a equipe do ABC paulista tem a vantagem de jogar em casa.

Ambas as equipes se enfrentam neste sábado, às 20h30 (de Brasília), no Estádio 1º de Maio.