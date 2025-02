Cruzeiro anuncia a contratação do atacante Wanderson, ex-Internacional

O Cruzeiro anunciou na tarde desta sexta-feira a contratação do ponta-esquerda Wanderson. O atleta de 30 anos chega à Raposa após defender o Internacional por três anos. O vínculo do jogador com o time mineiro é válido até dezembro de 2027.

Após integrar as categorias de base no Ajax e no futebol belga, Wanderson foi revelado pelo Beerschot-BEL em 2012. Apesar de ser brasileiro, o atleta construiu sua carreira no futebol europeu, com passagens pelo Lierse-BEL, Getafe-ESP, RB Salzburg-AUT e Krasnodar-RUS, antes de chegar ao Internacional, em 2022.

Pelo Internacional, Wanderson atuou 145 vezes, marcou 21 gols e deu 19 assistências. Sempre jogando pela ponta esquerda, o atacante era jogador de confiança de Mano Menezes, porém perdeu espaço com a chegada de Roger Machado e sofreu com lesões durante sua trajetória no clube gaúcho.