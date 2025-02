Corinthians sofre com defesa frágil, mas descarta novo zagueiro perto do fim da janela

A fragilidade defensiva tem sido um dos principais problemas do Corinthians na atual temporada. A equipe passou a sofrer com erros constantes no setor e perdeu consistência, mas não pretende contratar um novo zagueiro. Pelo menos nesta janela de transferências.

Dupla de zaga com André Ramalho na reta final do ano passado, Gustavo Henrique ainda não estreou em 2025. Ele vinha se recuperando de uma lesão no adutor da perna direita, sofrida durante a pré-temporada.

Sendo assim, André iniciou o Campeonato Paulista ao lado de Cacá, mas a dupla não convenceu. João Pedro Tchoca, que vinha jogando com Félix Torres entre os reservas, se destacou e foi alçado à titularidade.