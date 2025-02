Corinthians põe fim a rodízio e prepara titulares para possível sequência de sete 'decisões'

Ramón Díaz decidiu fazer um rodízio no elenco do Corinthians no início da temporada visando deixar os principais jogadores descansados na reta decisiva do Campeonato Paulista e da Libertadores. E esse momento chegou. Agora, o técnico prepara os titulares para uma possível sequência de sete 'decisões'.

O Timão já vem de uma partida importante. Na última quarta-feira, a equipe conquistou uma vitória sofrida sobre a Universidad Central-VEN, na Neo Química Arena, por 3 a 2, e se classificou à terceira fase da Libertadores.

A partir de agora, o Corinthians só terá jogos decisivos pela frente. O time do Parque São Jorge pode disputar mais seis decisões só no mês de março se avançar às finais do Paulistão.