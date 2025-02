Contra o São Bernardo, Palmeiras busca vaga na semi do Paulista pelo 12° ano seguido

O Palmeiras tem, neste sábado, um duelo decisivo pelo Campeonato Paulista. O Verdão tenta avançar pela 12ª consecutiva à semifinal do Estadual. Neste sábado, o time comandado pelo técnico Abel Ferreira enfrenta o São Bernardo, a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio 1° de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).

A equipe alviverde sofreu para avançar no mata-mata, mas conseguiu a vaga na última rodada depois de vencer o Mirassol por 3 a 2. O Verdão classificou-se como vice-líder do Grupo D e foi para disputa dos torneios eliminatórios pela 15ª vez seguida.

A última vez que o Palmeiras caiu na fase de grupos foi em 2010. Depois disso, avançou pelo menos até as quartas de final em todas elas. Em 12, sendo 11 consecutivas, chegou até as semifinais (2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024). Nesse período, conquistou quatro títulos (2020, 2022, 2023 e 2024) e ficou com três vices (2015, 2018 e 2021).