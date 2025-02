Libertadores: veja datas, horários e locais dos jogos de Corinthians e Bahia

A Conmebol divulgou na manhã desta sexta-feira as datas, horários e locais dos confrontos pela terceira fase da fase preliminar da Libertadores. Corinthians e Bahia jogam a ida fora e decidem em casa.

O Alvinegro joga o primeiro jogo contra o Barcelona-EQU na próxima quarta-feira, no estádio Monumental Banco Pichincha, em Guayaquil, no Equador, às 21h30 (de Brasília). No mesmo horário, as equipes voltam a se enfrentar no dia 12 de março, na Neo Química Arena, em São Paulo.

O Tricolor de Aço, por sua vez, enfrenta o Boston River-URU na próxima quinta-feira, no estádio Centenário, em Montevideu, no Uruguai, também às 21h30 (de Brasília), mesmo horário do jogo de volta, marcado para o dia 13, na Fonte Nova, em Salvador.