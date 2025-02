Caixinha comanda treino tático, e Santos avança em preparação para as quartas do Paulistão

Além do goleiro, o treinador português também contará com dois novos reforços à disposição. Benjamín Rollheiser e Deivid Washington foram inscritos pelo Santos na Lista A do Paulistão e já podem estrear pelo Peixe.

A tendência, assim, é que Caixinha mantenha a base da escalação que tem dado resultados no Estadual. Assim, um provável 11 inicial tem: Brazão; JP Chermont, Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Tiquinho e Guilherme.

O Santos ainda tem mais um dia de treino para ajustar os últimos detalhes e finalizar a preparação. O Peixe recebe o Red Bull Bragantino neste domingo, às 20h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Paulistão.

O confronto entre as equipes se dá em jogo único - ou seja, quem vencer se garante nas semifinais do Estadual. Já em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.