Caçapa cita superioridade do Racing e fala sobre futuro do Botafogo: "Precisamos trabalhar muito"

"O que fica para nós, se eu puder fazer um resumo de tudo, é que precisamos trabalhar muito. Deixar 2024, guardar as boas memórias, mas precisamos trabalhar ainda mais porque sabemos que todos os outros clubes trabalharão para bater no Botafogo. Todas as equipes que jogarem contra o Botafogo estarão enfrentando o campeão brasileiro e da Libertadores. A partir de agora precisamos trabalhar muito mais do que trabalhamos nestes últimos dois meses", afirmou.

"Eu estava como treinador, mesmo que interino. Agora sou o auxiliar da casa, mas isso já estava tudo acertado. Eu aceitei já sabendo dessas condições. Então, não muda nada. A partir de agora já virei a chavinha, e vamos trabalhar para que o Botafogo continue crescendo, não o Cláudio. Eu cheguei para fazer parte da família. O mais importante é que o Botafogo continue crescendo e ganhando títulos. Eu tenho certeza que posso ajudar o treinador e o elenco. É trabalhar bastante", destacou.