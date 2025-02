Bruno Fuchs e Micael celebram chegada ao Palmeiras e agradecem confiança de Abel: "Gratificante"

O Palmeiras apresentou, na Academia de Futebol, nesta quinta-feira, os zagueiros Bruno Fuchs e Micael. O primeiro chega por empréstimo, do Atlético-MG, enquanto o outro vem em definitivo, do Houston Dynamo, dos Estados Unidos.

Nas últimas temporadas, Abel Ferreira enfatizou a necessidade de reforçar o setor defensivo. No início do ano, o Palmeiras perdeu Vitor Reis, para o Manchester City, e viu o setor ficar ainda mais carente. Especificamente, o treinador pedia por um zagueiro canhoto, que é o caso de Micael.

A nova dupla de zagueiros do Verdão falaram sobre a expectativa de trabalhar com o técnico do Verdão, contra quem já atuaram contra. Ambos citaram a história do treinador no clube e agradeceram a confiança do português, que deu aval para as contratações.