Bia Haddad Maia perde de eslovaca na estreia em Mérida

A tenista Bia Haddad Maia continua com dificuldades no começo da temporada 2025. Nesta quinta-feira à noite, a brasileira caiu logo na estreia do WTA 500 de Mérida, no México.

Bia Haddad até fez um duelo equilibrado no primeiro set contra a eslovaca Rebecca Sramkova, número 40 do mundo. Mas não resistiu e caiu por 2 a 0, parciais de 7/6(8) e 6/3.

A situação de Bia Haddad em 2025 é preocupante. A brasileira venceu somente duas partidas na temporada, em rodadas iniciais do Aberto da Austrália.