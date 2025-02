Atlético-MG anuncia a contratação de Iván Román

A diretoria do Atlético-MG oficializou Iván Román como reforço do elenco para a temporada 2025. O jovem jogador, de 18 anos, chega ao Galo em uma negociação junto ao Palestino, do Chile.

"Bem-vindo, Iván Román! Com 18 anos, experiência profissional e convocações para as seleções de base do Chile, o zagueiro chega para ser mais uma opção na nossa defesa! O contrato do atleta é válido até dezembro de 2029.



Por uma grande trajetória, hermano!", destacou o time mineiro nas redes sociais.