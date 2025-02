Athletico-PR anuncia a contratação do zagueiro Habraão

"Registrado no BID, Habraão está liberado para defender a nossa camisa na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro Série B. Ele chega a Curitiba nos próximos dias", completou o Athletico-PR.

Revelado no Fortaleza, Habraão teve dois empréstimos seguidos - para ABC e Chapecoense - antes de seguir para a Europa. No Santa Clara, disputou apenas dois jogos. No último, atuou por um minuto na derrota da sua equipe para o AFS.